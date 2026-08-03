Ο ΟΦΗ έμαθε σήμερα το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του στα play offs του Europa League, στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της UEFA στη Νιόν της Ελβετίας

Το εμπόδιο που καλούνται να ξεπεράσουν οι Κρητικοί για να μπουν στη League Phase είναι ο νικητής του αγώνα Μακάμπι Τελ Αβίβ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 20 Αυγούστου στην Κρήτη και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στις 27 Αυγούστου, είτε στο Ισραήλ, είτε στην Βουλγαρία.

Αναλυτικά τα ζευγάρια που προέκυψαν από την κλήρωση:

Τραμπζονσπόρ – Φερεντσβάρος ή Γκόρνικ Ζάμπρζε

Κουόπιο ή Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα – Αραράτ Αρμένια ή Τσέλιε

Σιντ Τρουίντεν – Λίνκολν Ρεντ Ιμπς ή Ομόνοια

Χαποέλ Μπερ Σεβά ή Ερυθρός Αστέρας– Βικτόρια Πλζεν

Σάμροκ Ρόβερς ή Εγκνατία – Λίλεστρομ

Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ ή Ρέιντζερς – Λαρν ή Ιμπέρια Τιφλίδας

Μιέλμπι ή Σλόβαν Μπρατισλάβας – Σάλτσμπουργκ ή Πάφος

Λέφσκι Σόφιας ή Καϊράτ Αλμάτι– ΠΑΟΚ ή Άντερλεχτ

Λεχ Πόζναν ή Κλάκσβικ– Τουν ή Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ

Χράντετς Κράλοβε ή Μπεσίκτας – Ντιναμό Ζάγκρεμπ ή Κάουνο Ζαλγκίρις

Μπενφίκα ή Χαρτς – Άαρχους ή Σαμπάχ

ΟΦΗ – Μακάμπι Τελ Αβίβ ή ΤΣΣΚΑ Σόφιας