Tον ηττημένο του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας–Καϊράτ Αλμάτι θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στα play offs του Europa League, εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ στον 3ο προκριματικό γύρο.

Το πρώτο παιχνίδι για τον «δικέφαλο του Βορρά» θα γίνει στις 20 Αυγούστου εκτός έδρας, είτε στη Βουλγαρία, είτε στο Καζακστάν και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα, 27 Αυγούστου στην Τούμπα.

Να σημειωθεί ότι με τον νικητή του ίδιου ζευγαριού του Λέφσκι Σόφιας-Καϊράτ θα παίξει η ΑΕΚ στα play offs του Champions League.

Αναλυτικά τα ζευγάρια που προέκυψαν από την κλήρωση:

Τραμπζονσπόρ – Φερεντσβάρος ή Γκόρνικ Ζάμπρζε

Κουόπιο ή Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα – Αραράτ Αρμένια ή Τσέλιε

Σιντ Τρουίντεν – Λίνκολν Ρεντ Ιμπς ή Ομόνοια

Χαποέλ Μπερ Σεβά ή Ερυθρός Αστέρας– Βικτόρια Πλζεν

Σάμροκ Ρόβερς ή Εγκνατία – Λίλεστρομ

Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ ή Ρέιντζερς – Λαρν ή Ιμπέρια Τιφλίδας

Μιέλμπι ή Σλόβαν Μπρατισλάβας – Σάλτσμπουργκ ή Πάφος

Λέφσκι Σόφιας ή Καϊράτ Αλμάτι– ΠΑΟΚ ή Άντερλεχτ

Λεχ Πόζναν ή Κλάκσβικ– Τουν ή Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ

Χράντετς Κράλοβε ή Μπεσίκτας – Ντιναμό Ζάγκρεμπ ή Κάουνο Ζαλγκίρις

Μπενφίκα ή Χαρτς – Άαρχους ή Σαμπάχ

ΟΦΗ – Μακάμπι Τελ Αβίβ ή ΤΣΣΚΑ Σόφιας