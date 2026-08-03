Έτοιμες οι μεταγραφές

Ο Ολυμπιακός έμαθε τις πιθανές αντιπάλους στα play off του Champions League και στον Πειραιά είναι σίγουροι πως θα είναι έτοιμοι. Δεν το λένε για το αγωνιστικό κομμάτι, αυτό είναι δουλειά του Μεντιλίμπαρ, αλλά για το ρόστερ. Οι ερυθρόλευκοι κάνουν και φέτος αρκετές αλλαγές και στη διοίκηση είναι σίγουροι πως θα έχουν κλείσει τα μεταγραφικά μέτωπα και η ομάδα θα είναι έτοιμη για να διεκδικήσει την είσοδό της στη League Phase της κορυφαίας διοργάνωσης. Ο πρώτος χρονικά και πολύ σημαντικός, αγωνιστικά και οικονομικά, στόχος της χρονιάς. Για τον Ολυμπιακό είναι πολύ σημαντικό να βρίσκεται και φέτος ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

Τα λεφτά φέρνουν λεφτά

Με Λέφσκι ή Καϊράτ θα αναμετρηθεί η ΑΕΚ για την είσοδο στο Champions League και στη Νέα Φιλαδέλφεια υπάρχουν χαμόγελα. Επισήμως οι κιτρινόμαυροι θα κρατήσουν χαμηλούς τόνους, ανεπισήμως δεν μπορούν να φανταστούν ότι δεν θα πάρουν την πρόκριση. Ο Ηλιόπουλος περιμένει αυτή την πρόκριση για να ανταμειφθεί για τις επενδύσεις που έχει κάνει και παράλληλα για να κάνει ακόμη μεγαλύτερες στη συνέχεια. Για το όλο οικοδόμημα της ΑΕΚ είναι κομβικής σημασίας το να πάρει την πρόκριση για τη League Phase του Champions League και αυτό θα φανεί και τον Ιανουάριο.

Εντυπωσιακό φινάλε

Ο Παναθηναϊκός πάει για το… μπαμ με τον Λιβάι Γκαρσία και δεν θα είναι το τελευταίο. Οι πράσινοι έχουν ήδη ξοδέψει πολλά λεφτά, πάρα πολλά αν υπολογίσουμε και ό,τι έγινε τον περασμένο Ιανουάριο, αλλά δεν έχει μπει ακόμη το τέλος. Αυτό θα μπει με την απόκτηση του χαφ που θέλει ο Νίστρουπ και όσοι είναι κοντά στην ομάδα λένε πως ο Αλαφούζος ετοιμάζει εντυπωσιακό φινάλε στη μεταγραφική καμπάνια. Θα είναι το… κερασάκι στην τούρτα, θα είναι ακριβή μεταγραφή, για την αγορά του παίκτη και το συμβόλαιό του, και θα γίνει επειδή ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ θέλει πολύ το πρωτάθλημα και το δείχνει. Με τις μεταγραφές και τις γενικότερες κινήσεις του.

Στα αζήτητα ο Μορόν

Έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ράφα Μιρ είναι ο Άρης, για τον οποίο υπάρχουν επικριτικά σχόλια σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ο λόγος είναι τα μπλεξίματα του παίκτη με τη δικαιοσύνη, καθώς είχε κατηγορηθεί και καταδικαστεί για υπόθεση βιασμού. Στο αγωνιστικό επίπεδο, είναι μια μεταγραφή που φέρνει σε ακόμη πιο δύσκολη θέση τον Μορόν, η… κατρακύλα του οποίου άρχισε από την περσινή σεζόν. Αυτός είναι και ο λόγος που οι κίτρινοι ήταν και είναι θετικοί στην πώλησή του, δεν υπήρξε όμως καμία πρόταση της προκοπής. Αν δεν αλλάξει κάτι τις επόμενες εβδομάδες, ο Μορόν θα φύγει σε ένα χρόνο ως ελεύθερος και έχοντας περάσει μια σεζόν στον πάγκο.

Δουλειά και στις διακοπές

Η επιστροφή του Ομπράντοβιτς έχει φέρει νέο αέρα στον Παναθηναϊκό και αυτό φαίνεται και από τις διακοπές των παικτών του. Έχοντας καταλάβει τι τους περιμένει, δουλεύουν καθημερινά για να παρουσιαστούν πανέτοιμοι για την έναρξη της προετοιμασίας. Όσοι ήξεραν ότι πρέπει να κάνουν έξτρα δουλειά την κάνουν ήδη, οι υπόλοιποι θα το καταλάβουν στη συνέχεια. Η άφιξη του Σέρβου έφερε ενθουσιασμό, φέρνει όμως και αλλαγή νοοτροπίας και σε αυτό θα προσαρμοστούν όλοι ανεξαιρέτως. Τόσο στον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν, όσο και στον τρόπο παιχνιδιού τους. Ξέρει ο Ομπράντοβιτς τι πρέπει να αλλάξει.