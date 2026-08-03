Στα playoffs του Champions League η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Λέφσκι Σόφιας–Καϊράτ Αλμάτι, με το πρώτο ματς εκτός έδρας στις 18 ή 19 Αυγούστου και την ρεβάνς στις 25 ή 26 Αυγούστου στην Allwyn Arena.

Το χρώμα της Λέφσκι Σόφιας είναι το μπλε και το άσπρο και έχει έδρα το «Ασπαρούχοφ» της Σόφιας χωρητικότητας 18.000 θεατών. Έχει κατακτήσει 27 φορές το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας και 26 φορές το Κύπελλο.

Προπονητής της είναι ο 44χρονος Ισπανός Χούλιο Βελάσκεθ και μεγάλα της αστέρια είναι ο 26χρονος στόπερ από τη Βενεζουέλα Κριστιάν Μακούν και ο Βραζιλιάνος αριστερός μπακ Μαϊκόν.

Την φετινή σεζόν απέκλεισε στον πρώτο προκριματικό γύρο την Μπόρατς της Βοσνίας με 1-1 εκτός έδρας και 4-0 εντός έδρας, ενώ στον δεύτερο προκριματικό γύρο νίκησε 1-0 την Κραϊόβα και πήρε ισοπαλία με 2-2 εκτός έδρας και πρόκρίθηκε.

Από την άλλη το χρώμα της Καϊράτ Αλμάτι είναι το κίτρινο και το μαύρο και έδρα της είναι το «Αλμάτι Σέντραλ», χωρητικότητας 23.800 θεατών.

Η Καϊράτ έχει πάρει πέντε φορές το πρωτάθλημα Καζακστάν, ενώ έχει και 10 Κύπελλα. Προπονητής της είναι ο Ράφαελ Ουραζμπαχτίν από το 2024.

Η Καϊράτ στον πρώτο προκριματικό γύρο απέκλεισε την Σουτιέσκα με δύο νίκες (2-1 εντός και 2-0 εκτός) και στον δεύτερο προκριματικό γύρο απέκλεισε στα πέναλτι την Ομόνοια με 6-5 (1-0 εντός, 1-0 εκτός).

Στο πρωτάθλημα του Καζακστάν που έχει ξεκινήσει μετά από 20 αγωνιστικές είναι στην δεύτερη θέση, έναν βαθμό πίσω από την Ορντάμπασι.