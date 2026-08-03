Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αύριο Τρίτη 4 Αυγούστου (21:00) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τη Ναϊμέγκεν στο πρώτο ματς για τον 3ο γύρο των προκριματικών του Champions League, με την ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 11 Αυγούστου στην Ολλανδία.

Ωστόσο σήμερα οι Πειραιώτες έμαθαν και τους υποψήφιους αντιπάλους τους σε περίπτωση που προκριθούν στα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Αν λοιπόν οι «ερυθρόλευκοι» αποκλείσουν τη Ναϊμέγκεν τότε θα παίξουν με τον νικητή του αγώνα της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με την Μπόντο/Γκλιμτ.

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 18 ή 19 Αυγούστου στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα, 25 ή 26 Αυγούστου, εκτός έδρας.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των play offs του Champions League:

Champions Path

Λέφσκι Σόφιας ή Καϊράτ Αλμάτι-AEK

Σέλτικ – Λασκ

Ντιναμό Ζάγκρεμπ ή Ζάλγκιρις- Βίκινγκ

Μιάλμπι ή Σλόβαν Μπρατισλάβας- Αραράτ ή Τσέλιε

Χάποελ Μπερ Σεβά ή Ερυθρός Αστέρας-Άαρχους ή Σαμπάχ

League Path

Φενέρμπαχτσε ή Στουρμ Γκρατς-Σπάρτα Πράγας ή Λιόν

Ολυμπιακός ή Ναϊμέγκεν-Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ ή Μπόντο/Γκλιμτ