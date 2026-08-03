Ο Παναθηναϊκός κινείται δυνατά στην αγορά για να «κλείσει» άλλη μία μεταγραφή ποδοσφαιριστή ο οποίος θα είναι σε θέση να καλύψει κυρίως το δεξί άκρο της επίθεσης, αλλά και θέση δεύτερου επιθετικού σε διάταξη 4-4-2. Οι Πράσινοι κινούνται πολύ δυνατά για την απόκτηση του Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος ανήκει στη Σπαρτάκ Μόσχας, αλλά πλέον βρίσκεται κοντά στην έξοδο και μπορεί να φύγει ακόμα κι ως δανεικός.

Ενώ όμως το Τριφύλλι ετοιμάζεται να φέρει πίσω στην Ελλάδα τον πρώην σταρ της ΑΕΚ, «δουλεύει» για ένα ακόμα μεγάλο όνομα. Ο στόχος έχει βρεθεί και ο Γιάννης Αλαφούζος είναι έτοιμος να δώσει πάρα πολλά εκατομμύρια! Διαβάστε για την επόμενη μεταγραφή του Παναθηναϊκού μετά τον Λιβάι Γκαρσία στο Sportdog.gr