Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τον Τζιάνι Ινφαντίνο, καθώς ήδη δύο ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες απέσυραν επίσημα την υποστήριξή τους για την επανεκλογή του στην προεδρία της FIFA.

Ο λόγος για την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουαλίας και την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας. Η Ομοσπονδία της Ουαλίας είναι η πρώτη που απέσυρε επίσημα και εγγράφως την υποστήριξή της προς τον Τζιάνι Ινφαντίνο.

«Οι πρόσφατες αποτυχίες στη χρηστή διακυβέρνηση, στις διαδικασίες, στην ηγεσία, στις αξίες, στη διαχείριση των εμπλεκόμενων φορέων, στην επικοινωνία και στην ορθή κρίση μάς οδήγησαν στο σημείο ο κ. Ινφαντίνο να έχει χάσει την εμπιστοσύνη της Ομοσπονδίας.

Η αποτυχία να τεθούν πάνω απ’ όλα τα συμφέροντα του ποδοσφαίρου είναι κάτι που δεν μπορούμε να αποδεχθούμε», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας της Ουαλίας.

Στην συνέχεια ήρθε η Ομοσπονδία της Αγγλίας η οποία πρόκειται να στείλει και επιστολή στον ίδιο τον Ινφαντίνο, ενώ παράλληλα ζήτησε αυστηρό έλεγχο της λειτουργίας της FIFA προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή διαφάνεια.