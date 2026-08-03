Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην αγορά για την απόκτηση ενός κεντρικού μέσου και ένα από τα ονόματα που βρίσκονται στην λίστα των Πειραιωτών είναι αυτό του Ντάνιελ Μπραγκάνσα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Μάλιστα όπως αποκαλύπτει η Πορτογαλική «Record» ο Ολυμπιακός ετοιμάζει πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ για να αποκτήσει τον 27χρονο ποδοσφαιριστή.

Όπως τονίζουν οι Πορτογάλοι, η Σπόρτινγκ είναι θετική στην παραχώρηση του 27χρονου μέσου με το συγκεκριμένο ποσό, με τον παίκτη ωστόσο να μην έχει πάρει ακόμα την απόφασή του για το μέλλον της καριέρας του.

Ο Πορτογάλος μέσος έχει συμβόλαιο με την Σπόρτινγκ μέχρι το καλοκαίρι του 2027, όμως δεν υπολογίζεται από τον Ρούι Μπόρζες για τη φετινή σεζόν.

Ο Ντάνιελ Μπραγκάνσα αγωνίζεται ως κεντρικός χαφ και συνολικά στην καριέρα του μέχρι στιγμής στα γήπεδα της Πορτογαλίας έχει καταγράψει συνολικά 215 εμφανίσεις, με 24 γκολ και 19 ασίστ.

Ξεκίνησε την καριέρα του στις Ακαδημίες της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και το 2019 δόθηκε δανεικός για μια σεζόν στην Φαρένσε. Εκεί είχε 16 συμμετοχές με δύο τέρματα.

Την επόμενη σεζόν παραχωρήθηκε από την Σπόρτινγκ και πάλι δανεικός αυτή τη φορά στην Εστορίλ με την οποία είχε 22 συμμετοχές με τέσσερα γκολ και τέσσερις ασιστ.

Από το 2020 μέχρι σήμερα καθιερώθηκε στην Σπόρτινγκ καταγράφοντας 161 συμμετοχές, σκοράροντας 17 φορές και κάνοντας 15 ασιστ.

Με την Σπόρτινγκ έχει κατακτήσει τρεις φορές το πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, δύο Λιγκ Καπ Πορτογαλίας και μία φορά το Κύπελλο.