Με έναν ιδιαίτερο τρόπο με… γεύση από Ελλάδα θα παρουσιάσει σήμερα το απόγευμα η Ντόρτμουντ την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

Συγκεκριμένα, η ομάδα της Βεστφαλίας προανήγγειλε τα αποκαλυπτήρια του Έλληνα διεθνή με ένα βίντεο μέσα από ένα ψητοπωλείο στο Ντόρτμουντ.

«Μπήκες μια φορά σε γυράδικο να παραγγείλεις ελληνικό γύρο και οι άνθρωποι αμέσως νομίζουν ότι αποκτάς Έλληνα διεθνή», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο βίντεο, ενώ έξω από το κατάστημα παρκάρει ένα αυτοκίνητο, με τον Καρέτσα μέσα.

Η παρουσίαση του Έλληνα άσου στο… ψητοπωλείο θα γίνει στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

⚠️ Vorbeikommen! 🏛️



15 Uhr

Olympia Grill

Schimmelstr. 129

59174 Kamen pic.twitter.com/05AQgmYzLz — Borussia Dortmund (@BVB) August 3, 2026

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός αποκτήθηκε τη Γερμανική ομάδα, με ένα ποσό κοντά στα 35 εκατομμύρια ευρώ, που μπορεί να ξεπεράσει και τα 40 εκατομμύρια με τα μπόνους.