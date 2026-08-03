Ο Παναθηναϊκός έμαθε το υπογκρούπ του και τους πιθανούς αντιπάλους του στα playoffs του Conference League, εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ 1948.

Η κλήρωση για την τρίτη διασυλλογική διοργάνωση της UEFA θα γίνει σήμερα το μεσημέρι (15:00).

Το υπογκρούπ και οι υποψήφιοι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στα playoffs του Conference League είναι:

Νικητής ζευγαριού Ελσίνκι – Μάδεργουελ

Ηττημένος ζευγαριού Μπενφίκα – Χαρτς

Ηττημένος ζευγαριού Μπεσίκτας – Χράντετς Κράλοβε

Νικητής ζευγαριού Κατόβιτσε – Χάποελ Τελ Αβίβ

Νικητής ζευγαριού Βαλούρ – Νόρτζερλαντ