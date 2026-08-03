Ο Μάριο Χεζόνια μπορεί να επέστρεψε στο NBA και να υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο ύψους 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, ωστόσο η συμφωνία δεν είναι πλήρως εγγυημένη.

Ο Κροάτης φόργουορντ θα πρέπει για τη νέα σεζόν να κερδίσει τη θέση του στο ρόστερ των Καβαλίερς μέσω της καλοκαιρινής προετοιμασίας και των πρώτων εβδομάδων και αν δεν παραμείνει στο Κλίβελαντ μετά τις 15 Νοεμβρίου, η ομάδα μπορεί να λύσει τη συνεργασία τους χωρίς να καταβάλει ολόκληρο το ποσό του συμβολαίου.

Αν αυτό γίνει τότε ο Χεζόνια θα βγει και πάλι στην αγορά της Euroleague και σύμφωνα με το SportKlub, ο Ολυμπιακός και η Ντουμπάι θα επιδιώξουν να κάνουν δικό τους τον Χεζόνια. Με τους Σέρβους να τονίζουν ότι οι δύο ομάδες είναι έτοιμες να του προσφέρουν συμβόλαιο.

Aν ο Κροάτης θελήσει να γυρίσει στη Euroleague, τότε θα χρειαστεί να καταβάλλει το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ στη Ρεάλ Μαδρίτης για να μπορέσει να παίξει σε άλλη ομάδα της Ευρώπης.