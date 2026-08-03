Βαλίτσες για την Αμερική ετοιμάζει ο Αντρέ Λουίζ, καθώς ολοκληρώθηκε η συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Σπόρτινγκ Κάνσας για την παραχώρηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ.

Το τελικό κόστος της μετακίνησης έφτασε τα 20 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων μπόνους. Συγκεκριμένα, στα ταμεία της ΠΑΕ Ολυμπιακός θα μπει το «καθαρό» ποσό των 16.400.000 ευρώ, ενώ στη συμφωνία έχουν συμπεριληφθεί μπόνους επίτευξης στόχων ύψους 3.500.000 ευρώ.

Επίσης, οι «ερυθρόλευκοι» διατηρούν ένα σημαντικό, μεταβαλλόμενο ποσοστό μεταπώλησης που αγγίζει το 20%, το οποίο θα εξαρτηθεί από το πιθανό μελλοντικό ποσό πώλησης του παίκτη.

Όσον αφορά τον ίδιο στον ποδοσφαιριστή, ο Αντρέ Λουίζ έχει ήδη δώσει τα χέρια με την ομάδα του Κάνσας για πενταετές συμβόλαιο, το οποίο θα του αποφέρει ετησίως πάνω από 1.300.000 ευρώ.

Ο παίκτης αναμένεται να αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες άμεσα, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, να βάλει την υπογραφή του και να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα.

Έτσι, ολοκληρώνεται η παρουσία του Βραζιλιάνου εξτρέμ στον Πειραιά, έχοντας καταγράψει μόλις 10 συμμετοχές σε διάστημα έξι μηνών.