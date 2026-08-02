Ο Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος αποτελεί στόχο του Παναθηναϊκού, δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό στη νίκη της Σπαρτάκ Μόσχας επί της Αχμάτ Γκρόζνι για το ρωσικό πρωτάθλημα.

Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ έχει κάνει σαφές στην ομάδα του πως επιθυμεί να αποχωρήσει και αποτελεί πλέον στόχο των «πράσινων», καθώς μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως εξτρέμ όσο και στην επίθεση.

Ο Παναθηναϊκός είναι σε συζητήσεις τόσο με τον μάνατζερ του όσο και με τη Σπαρτάκ Μόσχας, η οποία δεν χρησιμοποίησε καθόλου τον Γκαρσία στον αγώνα με την Αχμάτ Γκρόζνι, για να επιβεβαιωθεί έτσι ότι είναι… ξένο σώμα.

Ο Γκαρσία, ο οποίος είχε πωληθεί από την ΑΕΚ στους Ρώσους για σχεδόν 20 εκατ. ευρώ, έχει συμβόλαιο ως το 2028 με τη Σπαρτάκ Μόσχας και τις επόμενες μέρες αναμένονται εξελίξεις καθώς είναι θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ελλάδα για να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού.