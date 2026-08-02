Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις λατρεύει τα ταξίδια και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού… του έδωσε και κατάλαβε, ανεβάζοντας σχετικό βίντεο στα social media, γράφοντας πως περπάτησε παντού εκτός από το νερό.

Κατά τη διάρκεια της σεζόν είχε γίνει θέμα το γεγονός ότι ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού έπαιρνε ανά πάσα στιγμή το αεροπλάνο και ταξίδευε σε διάφορα σημεία του πλανήτη, ακόμη κι αν είχε μόνο μία ή δύο μέρες ελεύθερες.

Ήταν δεδομένο, επομένως, ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού θα ξεσάλωνε και ακριβώς αυτό έγινε, απολαμβάνοντας τις διακοπές του στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία ενώ προσεχώς θα βρεθεί κι αλλού.

Θέλοντας, λοιπόν, να δώσει σε όλους μια ιδέα από τις διακοπές του, ο Χέιζ-Ντέιβις ανέβασε βίντεο στα social media, γράφοντας: «Περπάτησα παντού εκτός από το νερό».