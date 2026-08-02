Το μεσημέρι της Δευτέρας (3/8) θα βγουν προς διάθεση τα τελευταία εισιτήρια για τον πρώτο αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League.

Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ είχε γνωστοποιήσει πριν τρεις μέρες ότι διατέθηκαν ήδη 29.000 εισιτήρια για την πρώτη αναμέτρηση με τους Ολλανδούς, η οποία θα διεξαχθεί το βράδυ της Τρίτης (4/8).

Πρόκειται για το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού στη νέα σεζόν και όλα δείχνουν πως το Καραϊσκάκη θα είναι κατάμεστο, με τη διάθεση των τελευταίων εισιτηρίων που έχουν απομείνει να αρχίζει στις 14:00 το μεσημέρι της Δευτέρας.

Νωρίτερα, στις 13:00, θα ολοκληρωθεί η προπώληση των εισιτηρίων διαρκείας, τα οποία έχουν ξεπεράσει τις 21.000.

Η ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν θα γίνει στις 11 Αυγούστου, ενώ τη Δευτέρα (3/8) θα γίνει γνωστός ο αντίπαλος στα play off του Champions League για όποια ομάδα καταφέρει να πάρει την πρόκριση.