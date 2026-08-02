Μεταγραφικό στόχο του Παναθηναϊκού αποτελεί ο Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει στη Σπαρτάκ Μόσχας ότι επιθυμεί να αποχωρήσει και βλέπει με καλό μάτι το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ελλάδα.

Μία από τις μεταγραφικές εκκρεμότητες των «πράσινων» αφορά τη θέση του εξτρέμ, όπου ο Τζέικομπ Νίστρουπ θέλει να αποκτηθεί ένας παίκτης που θα έχει ευχέρεια στο σκοράρισμα. Και ο Γκαρσία, αν μη τι άλλο, την έχει αυτή την ευχέρεια.

Ο πρώην άσος της ΑΕΚ μπορεί να αγωνιστεί τόσο στα άκρα της επίθεσης όσο και στην κορυφή και στο «τριφύλλι» έχουν ξεχωρίσει την περίπτωσή του και ποντάρουν και στο γεγονός πως επιθυμεί να αποχωρήσει από τη Ρωσία, καθώς τα πράγματα στη Σπαρτάκ Μόσχας δεν έχουν εξελιχθεί όπως θα ήθελε.

Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη κάνει μια πρώτη συζήτηση με την πλευρά του παίκτη και θα προσπαθήσει να τα βρει μαζί του και στη συνέχεια να εξασφαλίσει και το «ναι» της Σπαρτάκ Μόσχας, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Για τον Γκαρσία υπάρχει ενδιαφέρον και από ομάδες άλλων χωρών, στις τάξεις των «πράσινων» όμως είναι αποφασισμένοι να δώσουν μάχη για την απόκτησή του, ποντάροντας και στο γεγονός πως ο ίδιος είναι θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής στην Ελλάδα.