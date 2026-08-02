Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του τους αγώνες με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League και αν προκριθεί στα play off θα μπορεί να υπολογίζει και στον Σίριλ Ντέσερς.

Ο Νιγηριανός επιθετικός ήταν ο μεγάλος άτυχος της περασμένης σεζόν για τους «πράσινους» καθώς οι σοβαροί τραυματισμοί δεν του επέτρεψαν να προσφέρει όσα ήθελε και μπορούσε, τώρα όμως ήρθε η ώρα για τα χαμόγελα.

Η αποθεραπεία του Ντέσερς πάει από το καλό στο καλύτερο και το ιατρικό τιμ άναψε το πράσινο φως για να επιστρέψει σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων, έχοντας πλέον ως αποστολή το να καλύψει το χαμένο έδαφος για να τεθεί στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Αυτό, όπως υπολογίζουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, θα γίνει στα play off του Europa Conference League, αρκεί φυσικά οι «πράσινοι» να είναι εκεί, να αποκλείσουν την ΤΣΣΚΑ 1948.