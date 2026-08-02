Ενδιαφέρον για την απόκτηση του Βινίσιους Σόουζα, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2030 με τη Βόλφσμπουργκ, έχει δείξει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Γερμανία.

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι στην αναζήτηση ενός παίκτη για τον άξονα που θα μπορεί να βοηθήσει και δημιουργικά και σύμφωνα με τους Γερμανούς έχει σημειώσει στη λίστα του και το όνομα του Βινίσιους Σόουζα.

Ο 27χρονος Βραζιλιάνος έχει προταθεί στον Ολυμπιακό και στον Πειραιά εξετάζουν το ενδεχόμενο να κινηθούν για την απόκτησή του, χωρίς όμως να έχουν κάνει προς το παρόν κάποια συζήτηση με τη Βόλφσμπουργκ.

Οι Γερμανοί απέκτησαν το περσινό καλοκαίρι τον Βινίσιους, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2030, δίνοντας 15 εκατ. ευρώ στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και την περασμένη σεζόν είχε 27 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελλο.