Η Εθνική Εφήβων ηττήθηκε με 69-99 από τη Γερμανία, τερμάτισε στην 6η θέση στο EuroBasket U18 και δεν θα συμμετέχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο U19.

Η Ελλάδα ήθελε τη νίκη για να εξασφαλίσει ένα εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο και στην πρώτη περίοδο στεκόταν καλά, έχοντας το προβάδισμα με 20-19 μετά την ολοκλήρωσή του. Η συνέχεια, όμως, δεν ήταν καθόλου καλή…

Η Εθνική μας ομάδα ήταν στο -10 (35-45) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και στο τρίτο δεκάλεπτο έχασε κάθε ελπίδα για τη νίκη καθώς δεν λειτουργούσε τίποτα καλά και το σκορ στο 30′ ήταν 51-75.

Οι Γερμανοί, μάλιστα, δεν χαλάρωσαν στην τελευταία περίοδο αλλά συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και πήραν τελικά τη νίκη με 99-69, εξασφαλίζοντας την 5η θέση στο EuroBasket U18 και την πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο U19.

Ελλάδα (Σκροπολίθας): Ζούπας 7 (1), Βενετίδης, Χαϊδεμένος 8, Θωμάκος 5 (1), Χατζηλάμπρου 18 (4τρ.μ 13ρ.), Σκληρός 3, Μπουζούλας 4, Χαρτώνας 6 (2), Γκίκας 7, Ασημένιος 7 (1), Πούλος 4

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 35-45, 51-75, 69-99