Στην τελική ευθεία έχει μπει το θέμα της μεταγραφής του Μίλαν Βιτάλις στην ΑΕΚ, καθώς η Γκιόρ τον άφησε εκτός αποστολής για τον αγώνα με τη Νιρεγκίχαζα.

Τα ουγγρικά ΜΜΕ αποκάλυψαν το Σάββατο (2/8) το ενδιαφέρον της Ένωσης για τον 24χρονο διεθνή χαφ και όλα δείχνουν πως η μεταγραφή θα γίνει και τις επόμενες μέρες θα είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς.

Από την πρώτη στιγμή υπήρχε αισιοδοξία στην πλευρά των «κιτρινόμαυρων» και την Κυριακή (2/8) η Γκιόρ άφησε εκτός αποστολής τον Βιτάλις για τον αγώνα με τη Νιρεγκίχαζα, γεγονός που δείχνει ότι οι συζητήσεις για τη μεταγραφή του έχουν μπει στην τελική ευθεία.

Η ΑΕΚ αναμένεται να αποκτήσει τον 24χρονο χαφ δίνοντας ένα ποσό που θα φτάνει στα 2,5 εκατ. ευρώ, δεν θα έχει όμως δικαίωμα συμμετοχής στα play off του Champions League καθώς είχε αγωνιστεί με τη Γκιόρ στους αγώνες με τη Βίκινγκουρ.