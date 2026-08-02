Μπορεί ο Τζάνι Ινφαντίνο να απέσυρε το σχέδιό του για πώληση του Μουντιάλ, το κλίμα όμως παραμένει πάρα πολύ βαρύ για τον ίδιο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τους Times, να σκέφτεται ακόμη και την παραίτησή του από τη FIFA.

Μέχρι να αρχίσει το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο ο πρόεδρος της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας ήταν πανίσχυρος, στη συνέχεια όμως άρχισε να δέχεται όλο και πιο έντονη κριτική για μια σειρά από θέματα, μέχρι που ήρθε το… αυτογκόλ με το σχέδιο για πώληση των δικαιωμάτων του Μουντιάλ.

Ένα σχέδιο που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από όλες τις πλευρές, με τη FIFA να ανακοινώνει τελικά ότι το απέσυρε αλλά το κλίμα να παραμένει βαρύ κι ασήκωτο για τον επικεφαλής της. Έτσι, όπως αναφέρουν οι Times σε σχετικό ρεπορτάζ, έχει αρχίσει να σκέφτεται ακόμη και το ενδεχόμενο παραίτησης.

Κανείς, πλέον, στον κόσμο του ποδοσφαίρου δεν εμπιστεύεται τον Ινφαντίνο, ακόμη και στενοί συνεργάτες του έχουν ενοχληθεί πάρα πολύ από τον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα και δεν αποκλείεται να αποφασίσει να αποχωρήσει, αν και προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα επίσημο σχόλιο.