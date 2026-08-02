Ο Πέτρος Γκαϊδατζής στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μονό σκιφ ελαφρών βαρών καθώς κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κωπηλασίας στο Βαρέζε, το οποίο του απονεμήθηκε λίγες ώρες μετά.

Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού ήταν αποφασισμένος να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο και μπήκε πολύ δυνατά στον αγώνα, παίρνοντας από νωρίς ένα πολύ καλό προβάδισμα που του έδωσε τελικά και τη νίκη.

Από εκεί και πέρα, με την κακοκαιρία που επικρατούσε στο Βαρέζε να φέρνει καθυστέρηση μεγαλύτερη των δύο ωρών στο πρόγραμμα της τελευταίας ημέρας, οι διοργανωτές αποφάσισαν να επισπεύσουν όλες τις διαδικασίες.

Έτσι, οι απονομές των μεταλλίων έγιναν χωρίς την ανάκρουση των εθνικών ομάδων και με τα πληρώματα να βρίσκονται στις βάρκες. Μπορεί, επομένως, να μην ακούστηκε ο Εθνικός Ύμνος, η συγκίνηση όμως ήταν η ίδια για τον Γκαϊδατζή, ο οποίος έζησε ακόμη μία μεγάλη στιγμή στην καριέρα του.