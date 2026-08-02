Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για να αποκτήσει τον Ντάνιελ Μπραγκάνσα, έχοντας για σύμμαχο τον Ζόρζε Μέντες, σύμφωνα με την A Bola.

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι και φέτος πολύ δραστήριοι στη μεταγραφική περίοδο και δεν έχουν τελειώσει ακόμη τις κινήσεις τους, με τα πορτογαλικά ΜΜΕ να υποστηρίζουν πως είναι αποφασισμένοι να αποκτήσουν τον Μπραγκάνσα.

Ο 27χρονος Πορτογάλος χαφ έχει συμβόλαιο μόνο για ένα χρόνο ακόμη με τη Σπόρτινγκ, η οποία προτιμάει να τον πουλήσει τώρα για να μην τον χάσει ως ελεύθερο. Μια κατάσταση που μπορούν να εκμεταλλευθούν οι Πειραιώτες, έχοντας για σύμμαχο και τον μάνατζερ Ζόρζε Μέντες.

Αυτό αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ η A Bola, η οποία τονίζει πως ο Ολυμπιακός είναι αποφασισμένος να αποκτήσει τον παίκτη και είναι το φαβορί, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες.

Ο Μπραγκάνσα μετράει συνολικά 161 συμμετοχές με τη Σπόρτινγκ ενώ την περασμένη σεζόν έπαιξε σε 25 παιχνίδια με απολογισμό 6 γκολ και μία ασίστ.