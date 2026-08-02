Δύο ακόμη μετάλλια πήρε σήμερα η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας στο Βαρέζε, ένα χρυσό με τον Πέτρο Γκαϊδατζή και ένα χάλκινο με την Γαβριέλα Λιόλιου.

Ο Πέτρος Γκαϊδατζής είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης στο μονό σκιφ ελαφρών βαρών. Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού μπήκε δυναμικά στον αγώνα του και εξασφάλισε από πολύ νωρίς μια ασφαλή διαφορά από τον Γερμανό αντίπαλό του.

Ο Έλληνας κωπηλάτης κατάφερε να τερματίσει πρώτος με χρόνο 06:50.92 κατακτώντας έτσι για πρώτη φορά την κορυφή σε αυτή τη διοργάνωση.

Η Γαβριέλα Λιόλιου από την πλευρά της μετά τη δεύτερη θέση στο διπλό σκιφ, κατάφερε να πάρει την τρίτη θέση στον τελικό του μονού σκιφ ελαφρών βαρών και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Αν και η Λιόλιου είχε το προβάδισμα στην αρχή, η Ολλανδέζα αντίπαλός της είχε κρατήσει δυνάμεις και στο τέλος πήρε τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο. Πρώτη τερμάτισε η Μαρία Ζόβνερ, με 7:30.47.