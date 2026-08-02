Ο Χρήστος Τζόλης έκλεψε τις εντυπώσεις στο φιλικό παιχνίδι της Άρσεναλ απέναντι στη Τζιρόνα, τόσο για το γκολ που πέτυχε, όσο και με την συνολική εικόνα του μέσα στο γήπεδο.

Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ ξεκίνησε βασικός από τον Μικέλ Αρτέτα, με τον Ισπανό τεχνικό να τον αποθεώνει για την εμφάνισή του μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Το ίδιο όμως έκαναν και οι φίλοι της Άρσεναλ, αλλά και ο Βρετανικός Τύπος. «Γιατί να ξοδευτούν εκατομμύρια για τον Βινίσιους όταν ο Τζόλης δείχνει έτοιμος να ηγηθεί στην επίθεση της Άρσεναλ;» αναρωτιέται χαρακτηριστικά η βρετανική εφημερίδα «SUN».

Christos Tzolis and Max Dowman prove Arsenal don’t need Vinicius Jr as Gunners run riot in 4-1 preseason win vs Gironahttps://t.co/JGmpFWKEsA — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 1, 2026

«Ο Χρήστος Τζόλης έκλεψε την παράσταση» είναι ο τίτλος της «Daily Mail», ενώ το BBC στην ανάλυση του φιλικού αναφέρει: «Ο Χρήστος Τζόλης έδωσε στους φιλάθλους της Άρσεναλ μια πρώτη γεύση από όσα μπορεί να προσφέρει, καθώς σκόραρε στην πρώτη του συμμετοχή με τους Κανονιέρηδες στη νίκη επί της Τζιρόνα, στο εναρκτήριο φιλικό προετοιμασίας της ομάδας.

Ο διεθνής Έλληνας αποκτήθηκε για να καλύψει το κενό του Λεάντρο Τροσάρ, μετά τη μεταγραφή του τελευταίου στην Μπεσίκτας, ολοκληρώνοντας τη μετακίνησή του στο βόρειο Λονδίνο έναντι 34 εκατομμυρίων λιρών από τη βελγική Κλαμπ Μπριζ.

Ο 24χρονος Τζόλης πέρασε με εξαιρετική ενέργεια τον Αρνάου Μαρτίνεθ και, στο 30ό λεπτό, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με χαμηλό σουτ, το οποίο κατέληξε στη γωνία της εστίας έπειτα και από μια μικρή κόντρα».

Ανάλογη είναι και η εικόνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι φίλοι της Άρσεναλ αποθεώνουν τον 24χρονο άσο.

Αρκετοί μάλιστα σχολίασαν πως τα περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ που δαπανήθηκαν για την απόκτησή του από την Μπριζ μοιάζουν ήδη μικρό ποσό μπροστά στις δυνατότητες και την προοπτική που δείχνει να διαθέτει.