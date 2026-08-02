Η Εθνική ομάδα καλλιτεχνικής κολύμβησης κατέλαβε την τέταρτη θέση στον προκριματικό του ελεύθερου προγράμματος του ομαδικού στο ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι.

Η Ελληνική ομάδα συγκέντρωσε 220.6266 βαθμούς, μένοντας πίσω από την ομάδα των ουδέτερων αθλητριών από τη Ρωσία (272.7400β.), την Ισπανία (266.5275β.) και την Ιταλία (235.7041β.).

Ο προκριματικός στο ελεύθερο ομαδικό είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς και οι οκτώ συμμετέχουσες χώρες πέρασαν στον τελικό, που θα γίνει αύριο Δευτέρα 3 Αυγούστου το απόγευμα (17:00).

Επίσης νωρίτερα αύριο (10:00) θα γίνει ο τελικός στο ελεύθερο πρόγραμμα του σόλο γυναικών, με τη συμμετοχή της Βασιλικής Αλεξανδρή.