Η Ρίβερ Πλέιτ έχει ως πρώτο στόχο για το αριστερό άκρο της άμυνας της τον Φρανσίσκο Ορτέγκα και οι διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό για την απόκτησή του είναι σε εξέλιξη.

Ωστόσο η οικονομική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι μεγάλη με τους Αργεντίνους να προσφέρουν 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι απαιτήσεις των «ερυθρόλευκων» είναι στα 5,2 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα ο ίδιος 27χρονος αριστερός μπακ καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια να φύγει από τον Ολυμπιακό και πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση, όπως αναφέρουν στην Αργεντινή.

«Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για να φύγει από τον Ολυμπιακό. Σήμερα ενημέρωσε τους διευθυντές του συλλόγου ότι θέλει να πουληθεί στην Ρίβερ Πλέιτ. Οι διαπραγματεύσεις είναι σε καλό δρόμο και ίσως ολοκληρωθούν τις επόμενες ώρες» αναφέρουν χαρακτηριστικά.