Απέναντι στην Τζιρόνα ο Χρήστος Τζόλης συστήθηκε στους φίλους της Άρσεναλ πετυχαίνοντας και το πρώτο του γκολ με την φανέλα των «κανονιέρηδων».

Μετά το τέλος του φιλικού αγώνα, ο Μικέλ Αρτέτα ρωτήθηκε για την εμφάνιση του Έλληνα ποδοσφαιριστή και τον αποθέωσε για μία ακόμη φορά.

«Είμαι ικανοποιημένος μαζί του. Πρώτα απ’ όλα με τον τρόπο έχει προσαρμοστεί στον σύλλογο και στην ομάδα, καθώς και με το δεσμό που έχει ήδη αναπτύξει με τα υπόλοιπα παιδιά.

Πιστεύω ότι θα τον λατρέψετε ως παίκτη. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που παίζει άμεσα και το βλέμμα του είναι στραμμένο στην εστία.

Θεωρώ ότι είναι καλός στις συνεργασίες με τους συμπαίκτες του. Έχει πολλά κοινά με τον Τροσάρντ, τόσο σε αυτά που να κάνει όσο και στους χώρους που μπορεί να καλύψει.

Επιπλέον, διαθέτει εξαιρετική εργασιακή νοοτροπία. Είναι ένα παιδί που έρχεται με τεράστια δίψα και θέλει να αποδείξει την αξία του. Για εκείνον είναι ένα όνειρο και εμείς είμαστε εδώ για να τον βοηθήσουμε», είπε χαρακτηριστικά ο Ισπανός τεχνικός.