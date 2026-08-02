Ο Ζινεντίν Ζιντάν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Γαλλίας και στις τάξεις των φιλάθλων των «τρικολόρ» επικρατεί πανζουρλισμός για το πρώτο παιχνίδι της νέας εποχής.

Το ραντεβού της νέας Γαλλίας του Ζινεντίν Ζιντάν είναι προγραμματισμένο στις 2 Οκτωβρίου στο Σταντ ντε Φρανς, με αντίπαλο την Ιταλία για το Nations League.

Οι Γάλλοι φίλαθλοι έδειξαν έμπρακτα την αγάπη τους προς τον «Ζιζού» και εξαφάνισαν τα εισιτήρια της αναμέτρησης, σε λιγότερο από ένα 24ώρο.

Όταν άνοιξε η πλατφόρμα πώλησης των εισιτηρίων για τον αγώνα το σύστημα έπεσε και όταν επανήλθε τα 80.000 εισιτήρια της αναμέτρησης είχαν κάνει «φτερά».