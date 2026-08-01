Το HoopsHype έφτιαξε τη λίστα με τους 20 καλύτερους παίκτες στην ιστορία του NBA και συμπεριέλαβε και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, δίνοντάς του την 20η θέση.

Ο Greek Freak είναι ένα από τα πρόσωπα του καλοκαιριού λόγω της μεταγραφής του στους Μαϊάμι Χιτ και όλοι περιμένουν να δουν τι θα καταφέρει με τη νέα του ομάδα, μετά την αποχώρησή του από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, με τους οποίους είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Ο Αντετοκούνμπο είναι ένας από τους μεγαλύτερους σταρ του πρωταθλήματος και είναι και ένας από τους καλύτερους παίκτες στην ιστορία του HoopsHype. Σύμφωνα με τη δική του λίστα, ο Giannis βρίσκεται στην 20η θέση, με τον συντάκτη να αναφέρει τα εξής…

«Είναι δύσκολο να ανέβεις πιο ψηλά όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο, όμως ο Greek Freak είναι ακόμη στο prime του, είναι κυρίαρχος και στις δύο πλευρές του παρκέ και θα κερδίσει πολλά ακόμη τα επόμενα χρόνια».

Το top-20 σύμφωνα με το HoopsHype

1.ΛεΜπρόν Τζέιμς

2.Μάικλ Τζόρνταν

3.Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ

4.Μάτζικ Τζόνσον

5.Μπιλ Ράσελ

6.Γουίλτ Τσέιμπερλεϊν

7.Λάρι Μπερντ

8.Κόμπι Μπράιαντ

9.Σακίλ Ο’Νιλ

10.Τιμ Ντάνκαν

11.Χακίμ Ολάζουον

12.Κέβιν Ντουράντ

13.Στεφ Κάρι

14.Όσκαρ Ρόμπερτσον

15.Καρλ Μαλόουν

16.Μόουζες Μαλόουν

17.Κέβιν Γκαρνέτ

18.Τζέρι Γουέστ

19.Ντιρκ Νοβίτσκι

20.Γιάννης Αντετοκούνμπο