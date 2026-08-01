Στη Νέα Φιλαδέλφεια βρίσκεται και πάλι το τρόπαιο του πρωταθλήματος που κατέκτησε την περασμένη σεζόν η ΑΕΚ, με την ΠΑΕ να ανεβάζει στο Youtube το σχετικό βίντεο.

Επί 1,5 μήνα η κούπα του πρωταθλήματος ταξίδεψε σε Ελλάδα, Κύπρο και Κωνσταντινούπολη, με τους ανθρώπους της Ένωσης να δίνουν έτσι την ευκαιρία στους οπαδούς να το δουν από κοντά και να φωτογραφηθούν μαζί του.

Αυτή η περιοδεία έλαβε τώρα τέλος, με το τρόπαιο να επιστρέφει στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου η ΠΑΕ είχε ετοιμάζει μια σεμνή τελετή λήξης στην Πλατεία του Αετού, έξω από την Allwyn Arena.

Μια τελετή λήξης στην οποία έκλεψε την παράσταση το μαύρο άλογο, ενώ ο Ηλιόπουλος, έχοντας δίπλα του παιδιά με φανέλες της ΑΕΚ, απηύθυνε χαιρετισμό, αναφερόμενος στα έντονα συναισθήματα που ένιωσε στην Αρχαία Ολυμπία.