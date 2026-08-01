Οι ελληνικές επιτυχίες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας, το οποίο διεξάγεται στο Βαρέζε, συνεχίστηκαν με το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησαν οι Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών Γυναικών.

Οι Μουρατίδου και Λιόλιου πραγματοποίησαν μια εξαιρετική κούρσα, διατηρώντας σταθερό ρυθμό σε όλη τη διάρκεια του τελικού και επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική τους ποιότητα. Με χρόνο 7:03.09 ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους στη δεύτερη θέση, εξασφαλίζοντας μια σπουδαία ευρωπαϊκή διάκριση.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ιταλία με χρόνο 6:55.95, ενώ την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο πήρε η Ουκρανία με 7:32.19.

Τέταρτη θέση για τους Παπακωνσταντίνου, Μπούρκα

Μια εξαιρετική κούρσα έκαναν οι Αντώνης Παπακωνσταντίνου και Ανδρέας Μπούρκας στον τελικό της δικώπου Ανδρών στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Βαρέζε , διεκδίκησαν ως το τέλος ένα μετάλλιο για να καταλάβουν τελικά την 4η θέση με 6:19.01.