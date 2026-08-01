Φουλ για εξτρέμ

Απόλυτη προτεραιότητα είναι για τον Παναθηναϊκό η απόκτηση εξτρέμ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Παντελίδη. Μπορεί να μην υπολογιζόταν για βασικός, ήταν όμως μια έξτρα λύση, οπότε είναι ακόμη πιο απαραίτητο για τους πράσινους να αποκτήσουν παίκτη για τα άκρα της επίθεσης. Ούτως ή άλλως έψαχναν τον κατάλληλο, τώρα όμως γίνεται επιτακτική ανάγκη αυτή η μεταγραφή, με τον Νίστρουπ να έχει ζητήσει από τον Κοτσόλη την απόκτηση ενός παίκτη που θα έχει ευχέρεια στο σκοράρισμα. Κάτι που λείπει από αυτούς που είναι ήδη στο ρόστερ της ομάδας και ειδικά από τον Πελίστρι που δεν βρίσκει στόχο με τίποτα.

Φευγάτος ο Γιάρεμτσουκ, ανοιχτό για επιθετικό

Οι αποφάσεις του Μεντιλίμπαρ για την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού επιβεβαίωσαν το τέλος του Γιάρεμτσουκ. Από την αρχή της προετοιμασίας ο Ισπανός τεχνικός προσπάθησε να δώσει στον Ουκρανό φορ να καταλάβει πόσο τον εκτιμά και τον θέλει στην ομάδα, ο ίδιος όμως επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του αλλού. Ιδανικά στη Λιόν, αν και προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια πρόταση από τους Γάλλους. Φευγάτος ο Γιάρεμτσουκ, πάρα πολύ δύσκολα θα παραμείνει και ο Ταρέμι, δεν αποκλείεται στον Ολυμπιακό να κινηθούν για την απόκτηση επιθετικού αν κριθεί ότι είναι απαραίτητο αυτό, αν και προς το παρόν ο Μεντιλίμπαρ δείχνει να πιστεύει πως ο Ζότα Σίλβα μπορεί να δώσει λύσεις.

Ένα εκατ. ευρώ για Χεζόνια

Στον μπασκετικό Ολυμπιακό δεν έχουν κάνει το παραμικρό σχόλιο για τον Χεζόνια, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Ο Κροάτης ανακοινώθηκε από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, ελάχιστοι όμως πιστεύουν πως θα βγάλει όλη τη σεζόν στο NBA. Το πιο πιθανό σενάριο είναι να επιστρέψει στην Ευρώπη τους επόμενους μήνες, με τη Ντουμπάι να ενδιαφέρεται έντονα και τον παίκτη να έχει πάντα στο μυαλό του το ενδεχόμενο μεταγραφής στον Ολυμπιακό. Όποια ευρωπαϊκή ομάδα θέλει να τον αποκτήσει πάντως, όπως αποκαλύπτει η Marca, θα πρέπει να δώσει το ποσό του ενός εκατ. ευρώ στη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ήθελε να εξασφαλίσει πως θα βάλει κάτι στο ταμείο της σε μια τέτοια περίπτωση. Και το εξασφάλισε.

Επιμένει ο Γουόκαπ

Ανοιχτό παραμένει το θέμα του Γουόκαπ, παρά το γεγονός ότι στον Ολυμπιακό δεν καίγονται για συζητήσεις μαζί του. Στον Πειραιά δεν βιάζονται επειδή ο παίκτης έχει συμβόλαιο και για τη νέα σεζόν, ο ίδιος όμως δεν έχει απομακρύνει τις σκέψεις για μεταγραφή. Κάθε άλλο… Άνθρωποι που είναι στο περιβάλλον του επιμένουν ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος από την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και πως το μυαλό του είναι αλλού. Είναι εκεί όπου του προσφέρουν πολλά λεφτά, πολλά περισσότερα από αυτά που πρόκειται να πάρει από τον Ολυμπιακό με βάση το συμβόλαιό του. Θα έχουμε επομένως εξελίξεις προσεχώς, με τις δύο πλευρές να εμμένουν στις θέσεις τους.

Στον ΠΑΟΚ και φέτος

Τα μαγικά του Κωνσταντέλια στη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τη Ντιναμό Κιέβου προκάλεσαν νέα μεταγραφικά σενάρια. Δεν είναι κρυφό άλλωστε ότι από το περσινό καλοκαίρι ο Έλληνας άσος είναι στη λίστα αρκετών ομάδων, όχι μόνο της Στουτγκάρδης που είχε προσπαθήσει να τον αποκτήσει. Τα πράγματα όμως είναι πολύ απλά αυτή τη στιγμή: Δεν πρόκειται να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Για οικογενειακούς λόγους ο Κωνσταντέλιας δεν σκέφτεται καν το ενδεχόμενο μεταγραφής και αυτό το ξέρουν πολύ καλά οι άνθρωποι της διοίκησης, οπότε δεν αγχώνονται για το ενδιαφέρον που υπάρχει από ευρωπαϊκές ομάδες. Το καλοκαίρι του 2027 όμως τα πράγματα θα είναι αλλιώς…