Η Τράμπζονσπορ, είναι αποφασισμένη να κάνει δικό της τον Μοχάμεντ Σαλάχ, καταθέτοντας επίσημη πρότασή για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από την Τουρκία, η ομάδα της γειτονικής χώρας προσφέρει στον Αιγύπτιο επιθετικό συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με ετήσιες αποδοχές ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο 33χρονος πλέον επιθετικός αποχώρησε από τη Λίβερπουλ και στα εννέα χρόνια παρουσίας του στο Άνφιλντ κατέγραψε 435 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 255 γκολ.

Η Τραμπζονσπόρ την περασμένη σεζόν τερμάτισε στην τρίτη θέση της Süper Lig, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περιόδου και θέλει να ενισχυθεί με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές.