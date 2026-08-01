Η απόφαση του Τζιάνι Ινφαντίνο να αποσύρει το σχέδιο του για πώληση μεριδίου του Μουντιαλ σε ιδιώτες έγινε αποδεκτή από τις υπόλοιπες Συνομοσπονδίες.

Η Ασιατική Συνομοσπονδία (AFC) με δήλωση του προέδρου της, σεΐχη Σαλμάν μπιν Εμπραχίμ Αλ Χαλίφα, χαιρέτησε την απόφαση του προέδρου της FIFA και επεσήμανε ότι όλες οι πρωτοβουλίες πρέπει να συζητούνται με διαφάνεια.

«Το μέλλον του παγκόσμιου ποδοσφαίρου πρέπει πάντα να διαμορφώνεται μέσω σωστής διαβούλευσης, συλλογικού διαλόγου και σεβασμού των καθιερωμένων δομών διακυβέρνησης του παιχνιδιού μας.

Η AFC είναι έτοιμη να υποστηρίξει οποιαδήποτε πρωτοβουλία που ενισχύει την ενότητα της ποδοσφαιρικής οικογένειας, συμβάλλει στη συνεχή ανάπτυξη του παιχνιδιού παγκοσμίως και προσφέρει ουσιαστικά οφέλη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη», ανέφερε χαρακτηριστικά.