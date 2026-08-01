Το ποδόσφαιρο της Βραζιλίας βυθίστηκε στο πένθος με τον αδόκητο χαμό του 41χρονου πρώην επιθετικού, Μάϊα Τάσιο, ο οποίος είχε αγωνιστεί και στην χώρα μας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Μάϊα Τάσιο βρισκόταν στο Ρίο ντε Τζανέιρο όταν τοίχος κατέρρευσε λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Την είδηση του θανάτου του Μάϊα Τάσιο γνωστοποίησε η Αναγέννηση Επανομής, ομάδα στην οποία αγωνίστηκε τη σεζόν 2011-12, εκφράζοντας τη θλίψη της και τα συλλυπητήριά της προς την οικογένεια και τους οικείους του.

Με τη φανέλα της ομάδας της Επανομής, ο Βραζιλιάνος φορ είχε 6 συμμετοχές στη Super League 2, σημειώνοντας 2 τέρματα και 1 ασίστ. Επίσης, αγωνίστηκε σε Μποταφόγκο, Φιγκεϊρένσε και ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Η ανακοίνωση της Αναγέννησης Επανομής:

«Η Αναγέννηση Επανομής εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια για την απώλεια του Τάσιο Μάια ντος Σάντος.

Ο πρώην επιθετικός της Μποταφόγκο, που είχε αγωνιστεί και στην Επανομή στην Β Εθνική σκοτώθηκε σε ηλικία 41 ετών, όταν καταπλακώθηκε από τοίχο που κατέρρευσε λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει το Ρίο ντε Τζανέιρο, αφήνοντας πίσω πέντε νεκρούς.

Ο τοίχος κατέρρευσε σε δρόμο όπου ο Τάσιο εργαζόταν, σε ένα ιστορικό αρχοντικό με εντυπωσιακή θέα προς το διάσημο Όρος της Ζάχαρης και το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή στο Ρίο ντε Τζανέιρο, το οποίο χρησιμοποιείται ως χώρος γάμων».

Από την πλευρά της η Μποταφόγκο στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Με βαθιά θλίψη, η Μποταφόγκο εκφράζει τη λύπη της για τον θάνατο του πρώην ποδοσφαιριστή Τάσιο Μαΐα ντος Σάντος, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα μας το 2015, σε ηλικία 41 ετών.

Ο Τάσιο έπεσε θύμα της κατάρρευσης ενός τοίχου κατά τη διάρκεια της ισχυρής καταιγίδας που έπληξε το Ρίο ντε Τζανέιρο, αυτή την Τετάρτη.

Σε αυτή τη στιγμή θλίψης, ο σύλλογος εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τους συγγενείς, τους φίλους και όλους όσους συνυπήρξαν με τον Τάσιο.

Αναπαύσου εν ειρήνη».