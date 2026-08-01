Η μεταγραφή του Βοζίνια έχει μετατραπεί σε σήριαλ. Ο 40χρονος γκολκίπερ ήταν η αποκάλυψη του Μουντιάλ 2026 με το Πράσινο Ακρωτήρι και αγωνιζόταν στη Β’ Πορτογαλίας και την Τσάβες την περασμένη σεζόν.

Ωστόσο μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου ήταν ελεύθερος από την Πορτογαλική ομάδα, ώστε να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Έτσι ο Βοζίνια έφτασε σε συμφωνία με την Κόλο Κόλο της Χιλής, όμως η μεταγραφή του πήρε μια απρόσμενη πορεία.

Το ταξίδι του Βοζίνια στο Σαντιάγο αναβλήθηκε τρεις φορές, δημιουργώντας έντονη αβεβαιότητα γύρω από την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Αρχικά αναμενόταν στη Χιλή την Τρίτη, στη συνέχεια η άφιξή του μετατέθηκε για την Τετάρτη, ενώ ούτε το νέο ραντεβού της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε.

Έτσι, ο Βοζίνια αποφάσισε να ταξιδέψει στο Μαρόκο, προκειμένου να συζητήσει με την Μπερκάν.

Η αφρικανική ομάδα βρίσκεται παράλληλα σε προχωρημένες επαφές με τον Μπουμπίστα, τον προπονητή που καθοδήγησε το Πράσινο Ακρωτήρι στο Μουντιάλ.

Εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Μπουμπίστα, η Μπερκάν αναμένεται να καταθέσει επίσημη πρόταση και στον Βοζίνια.