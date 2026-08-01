Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα υποχρεωθεί να δώσει προκριματικά στο Masters του Μόντρεαλ για να εξασφαλίσει την παρουσία του στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης.

Ο 27χρονος Έλληνας πρωταθλητής αντιμετωπίζει τον Καναδό Κίγκαν Ράις (Νο 831 στην παγκόσμια κατάταξη) με την αναμέτρηση να έχει προγραμματιστεί για απόψε.

Σε περίπτωση επικράτησης, ο Τσιτσιπάς θα διασταυρωθεί στο κυρίως ταμπλό με έναν εκ των Φαμπιάν Μαροζάν, Ρομάν Άντρές Μπουρουτσάγκα, Τιάγκο Τιράντε, Χούμπερτ Χούρκατς, Αντριάν Μαναρινό, Τζένσον Μπρούκσμπι, Μαρτίν Λανταλούθε, Τζέιμς Ντάκγουορθ, Γιάνικ Χάνφμαν, Γκάμπριελ Ντιάλο, Μάριν Τσίλιτς, Μιομίρ Κετσμάνοβιτς, Ντάνιελ Αλτμάιερ ή Λούκα Βαν Άσε.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας αγωνίζεται σε προκριματική φάση Masters από το 2018, ενώ η ίδια διαδικασία τον περιμένει και στο τουρνουά του Σινσινάτι (13-23 Αυγούστου).