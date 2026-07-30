Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Ανάς Σαλάχ-Εντίν, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία. Το «Tuttomercatoweb», επικαλούμενο πληροφορίες της «Gazzetta dello Sport», αναφέρει πως ο Μαροκινός αριστερός μπακ έχει δώσει τα χέρια με τους «ερυθρόλευκους» και η μεταγραφή του βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

Παρότι τις προηγούμενες ώρες από την Ολλανδία υπήρχαν δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι ο 23χρονος αμυντικός δεν ήταν απόλυτα θετικός στο ενδεχόμενο μετακίνησής του στην Ελλάδα, τα ιταλικά Μέσα επιμένουν πως η συμφωνία με τον Ολυμπιακό έχει προχωρήσει σημαντικά.

Όπως αναφέρεται, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε οριστική συμφωνία, ενώ το ποσό της μεταγραφής υπολογίζεται περίπου στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο Σαλάχ-Εντίν αναμένεται να ταξιδέψει σύντομα στην Ελλάδα, προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες εξετάσεις και να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του στην ομάδα του Πειραιά.