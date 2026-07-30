Ο Ολυμπιακός έχει ρίξει το βάρος στον Ανάς Σαλάχ-Εντίν, για την αναβάθμιση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα πλησιάζει στη Ρίβερ Πλέιτ και οι Πειραιώτες θέλουν να αποκτήσουν τον 24χρονο Μαροκινό μπακ της Ρόμα.

Οι διαπραγματεύσεις των δύο συλλόγων βρίσκονται σε πολύ καλό σημείο, με ιταλικά ρεπορτάζ να αναφέρουν ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για τη μεταγραφή του Σαλάχ-Εντίν, με τους Πειραιώτες να προσφέρουν 7+1 εκατομμύρια στους Ιταλούς. Ωστόσο, ολλανδικά ΜΜΕ το πάνε ένα βήμα παρακάτω, τονίζοντας πως ο Μαροκινός δεν έχει πειστεί πλήρως από το πρότζεκτ των Ερυθρόλευκων και ζητά χρόνο. Άλλωστε, προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν με την PSV, ενώ θέλει να εξαργυρώσει και την παρουσία του στο Μουντιάλ. Το δεδομένο είναι ότι ο Ολυμπιακός θα τρέξει την υπόθεση σήμερα, μιας και θα πρέπει να δηλώσει τη λίστα του για τους αγώνες του UEFA Champions League κόντρα στη Ναϊμέγκεν.