Ο ΠΑΟΚ άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, με τον Αλέσιο Λίσι να συνδυάζει το ντεμπούτο του στον πάγκο του «Δικεφάλου του Βορρά» με μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Ντιναμό. Το τελικό 3-2 στην Πολωνία έδωσε προβάδισμα πρόκρισης στους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι έδειξαν πως βρίσκονται σε καλύτερο επίπεδο ετοιμότητας απ’ ό,τι περίμεναν αρκετοί.

Παρά το σοκ του γρήγορου γκολ που δέχθηκαν μόλις στο τρίτο λεπτό, οι «ασπρόμαυροι» αντέδρασαν με ιδανικό τρόπο, πήραν τον έλεγχο της αναμέτρησης και κυριάρχησαν για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Είχαν ορισμένες στιγμές αδράνειας, κυρίως στο ξεκίνημα και στα τελευταία λεπτά, όμως συνολικά παρουσίασαν μια πειστική εικόνα και αξιοποίησαν την ποιότητα των βασικών τους παικτών.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, συνδυάζοντας γκολ και ασίστ και οδηγώντας επιθετικά τον ΠΑΟΚ. Η ψυχολογία στις τάξεις της ομάδας βρίσκεται πλέον σε υψηλά επίπεδα, με τον επαναληπτικό να αποτελεί ευκαιρία για την ολοκλήρωση της δουλειάς και την εξασφάλιση της πρόκρισης.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι απουσίες παραμένουν ίδιες. Ο Αλί τέθηκε νοκ άουτ για περίπου έναν μήνα μετά τον τραυματισμό του στο πρώτο παιχνίδι, ενώ εκτός παραμένουν επίσης οι Ντεσπόντοφ και Μεϊτέ.

Από την πλευρά της, η Ντιναμό μπήκε δυνατά στο πρώτο ματς και προηγήθηκε νωρίς, όμως στη συνέχεια δεν κατάφερε να διατηρήσει τον ίδιο ρυθμό. Τα αμυντικά λάθη κόστισαν ακριβά, με τον ΠΑΟΚ να ανατρέπει το σκορ πριν από την ανάπαυλα και να αποκτά ξεκάθαρο προβάδισμα.

Οι Ουκρανοί, πάντως, δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια. Μείωσαν στο 78′ με τον Λόνβαϊκ και λίγο αργότερα άγγιξαν την ισοφάριση, όμως η προσπάθεια του Πονομαρένκο σταμάτησε στο δοκάρι. Στη συνέχεια γλίτωσαν και οι ίδιοι από τέταρτο γκολ, με το 3-2 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Η Ντιναμό εξακολουθεί να παρουσιάζει θετικά στοιχεία δημιουργικά, ωστόσο οι αδυναμίες στην αμυντική λειτουργία είναι εμφανείς και δυσκολεύουν την προσπάθειά της να επιστρέψει στη διεκδίκηση της πρόκρισης. Το γεγονός ότι δεν είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα της επέτρεψε να προετοιμαστεί αποκλειστικά για τη ρεβάνς, όμως καλείται να παρουσιάσει σαφώς πιο σταθερή εικόνα.

Σημαντικά παραμένουν και τα προβλήματα απουσιών για την ουκρανική ομάδα. Εκτός βρίσκονται οι Ποπόβ, Καμπάεβ, Τίμτσικ, Μιχαϊλένκο, Βιβτσαρένκο, ενώ ο Σιτς δεν έχει δηλωθεί στη λίστα.