Ο Τζιάνι Ινφαντίνο έδωσε τη δική του απάντηση στις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί γύρω από την πρόταση της FIFA για τη νέα εμπορική αξιοποίηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια ευκαιρία και όχι για υποχρεωτική επιλογή.

Σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσίασε στις εθνικές ομοσπονδίες, όσες αποφασίσουν να στηρίξουν τη νέα εμπορική στρατηγική θα μπορούν να επωφεληθούν από την πρόσθετη χρηματοδότηση που σχεδιάζει να διαθέσει η παγκόσμια ομοσπονδία.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η FIFA, ο Ινφαντίνο χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «μια πρόταση και μια προσφορά», επισημαίνοντας πως αποτελεί μέρος μιας δημοκρατικής διαδικασίας. Όπως τόνισε, στόχος είναι να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος με τις ομοσπονδίες και όχι να επιβληθεί μια απόφαση.

Gianni Infantino has created an arbitrary 53-day deadline to force through Member Association votes on contentious plans to sell FIFA stakes under a new subsidiary.



He calls this period a “democratic process”, but it’s one that is rushed and lacks transparency, and yet it has… — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 29, 2026

Η πρόταση, πάντως, έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Μεταξύ όσων έχουν εκφράσει επιφυλάξεις βρίσκονται οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες της Αγγλίας και της Γαλλίας, καθώς και η UEFA, οι οποίες θεωρούν ότι το νέο μοντέλο ενδέχεται να μεταβάλει τις ισορροπίες στο διεθνές ποδόσφαιρο.

«Μόνο ένα πολύ μικρό μέρος της συνεχώς αυξανόμενης εμπορικής αξίας του ποδοσφαίρου καταλήγει σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη», ανέφερε ο πρόεδρος της FIFA. «Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία να ενισχυθεί η ανάπτυξη του αθλήματος σε ολόκληρο τον κόσμο. Ωστόσο, επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για επιλογή και όχι για υποχρέωση».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών θα μπορούσε να επιτρέψει τη διάθεση περίπου 20 εκατομμυρίων δολαρίων (17,5 εκατομμυρίων ευρώ) σε καθεμία από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA, με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα να είναι προαιρετική.

Ο Ινφαντίνο χρησιμοποίησε ως παράδειγμα την εθνική ομάδα του Πράσινου Ακρωτηρίου, υπογραμμίζοντας ότι στόχος της FIFA είναι να δημιουργηθούν περισσότερες ποδοσφαιρικές επιτυχίες από μικρότερες χώρες. «Θέλουμε να βοηθήσουμε στη δημιουργία του επόμενου Πράσινου Ακρωτηρίου. Και πάλι, όμως, αυτή η επιλογή ανήκει αποκλειστικά στα μέλη μας», δήλωσε.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της FIFA επιχείρησε να καθησυχάσει τους φιλάθλους, διαβεβαιώνοντας ότι το ποδόσφαιρο δεν πρόκειται να αλλάξει χαρακτήρα. Όπως ανέφερε, οι φίλαθλοι θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο επίκεντρο του αθλήματος, ενώ η FIFA θα εξακολουθήσει να διοικεί το παγκόσμιο ποδόσφαιρο χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις, διατηρώντας υπό τον έλεγχό της τις κορυφαίες διοργανώσεις, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο Ανδρών και το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών.