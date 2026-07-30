Ο Μικέλ Αρτέτα δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη, εκφράζοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη του στις ικανότητες του Έλληνα διεθνούς ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου με την Άρσεναλ.

Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός πραγματοποιεί το μεγαλύτερο βήμα της καριέρας του, καθώς αποτελεί πλέον και επίσημα μέλος των πρωταθλητών Αγγλίας, ανοίγοντας ένα νέο, σπουδαίο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική του διαδρομή.

Η μεταγραφή του καταγράφεται ως μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Άρσεναλ επένδυσε 40 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από την Κλαμπ Μπριζ, δείχνοντας έμπρακτα πόσο πιστεύει στις δυνατότητές του.

Ο Τζόλης φόρεσε ήδη για πρώτη φορά τη φανέλα των «κανονιέρηδων», συμμετέχοντας στο φιλικό απέναντι στην ΜΚ Ντονς. Παρότι επρόκειτο για ανεπίσημη αναμέτρηση, η παρουσία του άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις, με την επίσημη ιστοσελίδα της Άρσεναλ να κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην εμφάνισή του.

Σε δηλώσεις του στο επίσημο κανάλι του συλλόγου, ο Μικέλ Αρτέτα μίλησε με θερμά λόγια για τον Έλληνα άσο, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στην αποχώρηση του Λεάντρο Τροσάρ.

«Με τον Χρήστο, ειδικά μετά την αποχώρηση του Λίο (Λεάντρο Τροσάρ), θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να τον ευχαριστήσω για την απίστευτη κοινή μας πορεία, τις στιγμές που μοιραστήκαμε και τη συνεισφορά του στην ομάδα και στον σύλλογο, η οποία ήταν εξαιρετική. Ένας παίκτης πραγματικά δύσκολο να αντικατασταθεί, όμως πιστεύω ότι έχουμε βρει ένα ταλέντο, έναν ποδοσφαιριστή και μια προσωπικότητα που πολύ γρήγορα θα κάνει τους πάντες να τον αγαπήσουν».