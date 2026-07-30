Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε τροχιά ολοκλήρωσης της μεταγραφής του Σιλβέν Φρανσίσκο, με τους «πράσινους» να είναι έτοιμοι να πραγματοποιήσουν μια ιδιαίτερα σημαντική προσθήκη που αναβαθμίζει αισθητά την περιφερειακή γραμμή της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Την επικείμενη εξέλιξη σχολίασε με τον δικό του τρόπο και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια κοινή φωτογραφία του Γκέρσον Γιαμπουσέλε και του Σιλβέν Φρανσίσκο, με τους δύο παίκτες να αναμένεται να φορέσουν τα «πράσινα» και να βρεθούν στο T-Center τη νέα αγωνιστική περίοδο.