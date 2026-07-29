Τα όσα ακούγονται για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος σχολίασε στο Facebook ο πρόεδρος της Ζαλγκίρις Κάουνας, Τόμας Οκμάνας.

Οι «πράσινοι», σύμφωνα με το BasketNews, ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ, ο οποίος το καλοκαίρι του 2025 υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια με τους Λιθουανούς.

Αυτό σημαίνει πως η Ζαλγκίρις έχει τον τρόπο και τον τελευταίο λόγο για το μέλλον του και η αλήθεια είναι πως δεν θέλει να τον χάσει, ειδικά μετά την αποχώρηση του Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος επίσης παρουσιάζεται σαν στόχος του «τριφυλλιού».

Μέσω Facebook, λοιπόν, ο πρόεδρος της λιθουανικής ομάδας σχολίασε τα όσα ακούγονται, γράφοντας: «Η Ζαλγκίρις αντιστέκεται».

Με βάση το συμβόλαιό του, ο Γουίλιαμς-Γκος θα εισπράξει 1,4 εκατ. ευρώ από την ομάδα του Κάουνας τη νέα σεζόν.