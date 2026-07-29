Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης έχει συμφωνήσει προφορικά με τη Ρόμα και περιμένει πλέον να πει το «ναι» και η Βόλφσμπουργκ για να ετοιμάσει βαλίτσες για Ιταλία.

Οι «τζαλορόσι» θα αγωνιστούν στο Champions League τη νέα σεζόν και προσπαθούν να ενισχυθούν σε όλες τις γραμμές, έχοντας ξεχωρίσει τον Κουλιεράκη για το κέντρο της άμυνας. Και όχι μόνο τον έχουν ξεχωρίσει αλλά έχουν ήδη συμφωνήσει μαζί του.

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά ρεπορτάζ, ο διεθνής Έλληνας κεντρικός αμυντικός είπε το «ναι» στην πρόταση της Ρόμα και περιμένει πλέον να δει πώς θα ολοκληρωθούν οι συζητήσεις της ιταλικής ομάδας με τη Βόλφσμπουργκ, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029.

Τα δύο κλαμπ είναι σε διαπραγματεύσεις, με τους Ιταλούς δημοσιογράφους να εκτιμούν πως η συμφωνία μπορεί να κλείσει στα 15 εκατ. ευρώ.