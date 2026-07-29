Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με την Πάκσι στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να ανακοινώνει την αποστολή.

Οι «πράσινοι» είναι το ξεκάθαρο φαβορί για την πρόκριση μετά την εκτός έδρας νίκη με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι και θέλουν να επικρατήσουν και στη ρεβάνς της Πέμπτης (30/7), πραγματοποιώντας μια καλή εμφάνιση.

Η τελευταία προπόνηση πριν το δεύτερο παιχνίδι με τους Ούγγρους έγινε το απόγευμα της Τετάρτης (29/7) και το πρόγραμμα είχε προθέρμανση, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και τακτική, με τον Νίστρουπ να ανακοινώνει στη συνέχεια την αποστολή.

Σε αυτή βρίσκονται οι Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι και Ραστόντερ.