Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό, ο Στέφαν Ορτέγκα έκανε δηλώσεις στο κανάλι της ομάδας στο Youtube και αναφέρθηκε στους στόχους και σε όσα μπορεί να προσφέρει στην ομάδα.

Ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας υπέγραψε το συμβόλαιό του, ανακοινώθηκε επισήμως από την ΠΑΕ και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των «ερυθρόλευκων», εξηγώντας και τους λόγους που τον έκαναν να αποδεχθεί την πρόταση που του έγινε.

«Πάρα πολλοί φίλαθλοι του Ολυμπιακού από χθες στο αεροδρόμιο μου έλεγαν «πάμε για τον Ολυμπιακό» και μπορούσες να νιώσεις και να δεις αμέσως πόσο μεγάλος είναι αυτός ο σύλλογος μέσα στη χώρα τους αλλά και στην Ευρώπη. Έλαβα πάρα πολλά μηνύματα από Έλληνες από τη Γερμανία, που είναι μαζί μου τώρα, γιατί ήρθα στη σωστή ομάδα εδώ. Οπότε ναι, είμαι ενθουσιασμένος.

Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλος σύλλογος που παίζει σε μεγάλες διοργανώσεις κάθε χρόνο. Ο σύλλογος έχει μεγάλες φιλοδοξίες και παίζει για τίτλους. Όπως είπα πριν έχει μεγάλη ιστορία, καλούς φίλαθλους, καλό γήπεδο. Ανυπομονώ για την ατμόσφαιρα και υποθέτω εδώ είναι μια όμορφη πόλη για να ζεις. Συνεπώς όλα μαζί μου ταίριαζαν πολύ αυτή τη στιγμή», είπε αρχικά ο Ορτέγκα και συνέχισε.

«Είμαι τερματοφύλακας που βρίσκομαι ακόμα σε καλό επίπεδο. Έχω πολλή εμπειρία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Νομίζω πως μπορώ να ηγηθώ της ομάδας ακόμα και στις δύσκολες στιγμές, να είμαι εκεί και να δείξω σε όλους γύρω μου ότι μπορώ ακόμα να παίξω καλά.

Ποιο είναι το πιο δυνατό μου σημείο; Προφανώς η ανάπτυξη του παιχνιδιού, οι κοντινές αποκρούσεις είναι αρκετά καλές, τα τετ α τετ επίσης. Νομίζω είμαι ένας καλός, μοντέρνος τερματοφύλακας με συνολικά προσόντα. Οι προσωπικοί μου στόχοι είναι οι μεγάλοι στόχοι που έχει ο σύλλογος. Πρώτα απ’ όλα να προκριθούμε στην επόμενη φάση του Champions League την επόμενη εβδομάδα και φυσικά μετά να κερδίσουμε το Κύπελλο, το πρωτάθλημα, να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, όσο πιο επιτυχημένα γίνεται».