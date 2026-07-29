Το σχέδιο της FIFA για πώληση του Μουντιάλ έχει σημάνει συναγερμό στην UEFA, η οποία έβγαλε δύο ανακοινώσεις μέσα σε δύο μέρες και ετοιμάζεται και για έκτακτη συνεδρίαση την Πέμπτη (30/7).

Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία φρόντισε από την πρώτη στιγμή να διαχωρίσει τη θέση της από το σχέδιο του Τζάνι Ιφαντίνο και επιτέθηκε στη FIFA με ανακοινώσεις της τόσο την Τρίτη (28/7) όσο και την Τετάρτη (29/7).

Η UEFA, όμως, δεν θα μείνει σε αυτό αλλά θα συγκαλέσει, όπως αναφέρει ο Μπεν Τζέικομπς, έκτακτη συνεδρίαση για την Πέμπτη (30/7), στην οποία θα συζητηθούν το σχέδιο της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και το πώς θα αντιμετωπιστεί.

Αυτό που θέλει η ευρωπαϊκή ομοσπονδία είναι να βρει έναν υποψήφιο για να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA στις εκλογές του Μαρτίου του 2027, προκειμένου να μην ανανεωθεί η θητεία του Ινφαντίνο.