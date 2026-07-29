Τα βουλγαρικά ΜΜΕ είναι κατηγορηματικά στο ότι ο Πέταρ Στάνιτς μείωσε τις απαιτήσεις του προκειμένου να κλείσει στον Ολυμπιακό.

Συνέχεια ως προς την υπόθεση του Πέταρ Στάνιτς από τα ρεπορτάζ από τη Βουλγαρία. Σύμφωνα με τα βουλγάρικα ΜΜΕ και συγκεκριμένα τη «Match Telegraph», ο Σέρβος μεσοεπιθετικός έριξε σε μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις του.

Και αυτό συνέβη έτσι ώστε να γίνει η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα από τις 140.000 ευρώ μηνιαίος συν μπόνους υπογραφής, έπεσε στα 100.000 ευρώ και χωρίς το μπόνους. Εφόσον υπάρξει εν τέλει ανατροπή και κλείσει η μεταγραφή η Λουντογκόρετς θα είναι να λάβει από τους Πειραιώτες ένα ποσό που θα πλησιάζει τα 10 εκατ. ευρώ.